В Москве в сентябре пройдет фестиваль детских команд "КВН. Первые"

Движение первых и телевизионное творческое объединение (ТТО) "АМиК" проведут XIV Всероссийский фестиваль детских команд "КВН. Первые". Он пройдет с 3 по 11 сентября в Москве, сообщили в пресс-службе движения.

"За несколько месяцев проект "КВН. Первые" собрал более 330 школьных и студенческих команд из 70 регионов России. Совсем скоро новый сезон откроет фестиваль детских команд КВН, который пройдет в Москве. КВН - не просто игра, это уникальное пространство для творчества и развития командного духа. Детское движение КВН помогает каждому проявить свой уникальный талант, стать частью активного сообщества любимой всеми игры", - отметил председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Помимо соревнований участники отправятся на экскурсии по Москве, посетят "Планету КВН", примут участие в мастер-классах и образовательных модулях от экспертов и известных спикеров. Участники движения узнают основы того, что может им пригодиться на сцене: актерского мастерства, хореографии, сценического движения, сценической речи, ораторского искусства.

"Всероссийский фестиваль детских команд КВН - это территория вдохновения, смелых идей и настоящей дружбы. Мы рады, что вместе с надежными партнерами - Движением первых - можем дать юным участникам шанс проявить себя, поверить в свои силы и сделать первый шаг к большой сцене. Это больше чем игра, это старт большого пути для нового поколения КВН", - отметил генеральный директор ТТО "АМиК" Александр Масляков.

Финалом станет гала-концерт, в который войдут выступления лучших команд фестиваля.

Весной 2025 года Движение первых совместно с ТТО "АМиК" запустили новый командно-юмористический проект "КВН. Первые", который реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети". Для детей от 6 до 18 лет из всех регионов страны появилась возможность вместе с единомышленниками проявить себя в творческой игре и в формате соревнований побороться за звание лучших.