Трамваи №7 по выходным ходят до метро «Новослободская» вместо Белорусского вокзала

С 28 июня по выходным трамваи №7 ходят до метро «Новослободская» вместо Белорусского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 28 июня по выходным трамваи №7 ходят до метро «Новослободская» вместо Белорусского вокзала. Вместо трамваев – автобус №09к от Белорусского вокзала до остановки «Лесная улица», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на ул. Палиха.