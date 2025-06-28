Стало известно, сколько штрафов получили велосипедисты и самокатчики в Москве

Операторы кикшеринга в Москве направили пользователям в 2025 году свыше 18 тыс. штрафов за неправильную парковку электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу дептранса Москвы.

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«С начала сезона проката операторы аренды выписали за неправильную парковку более 18 тыс. штрафов, а на спецстоянках за это время побывало 3 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — приводит агентство слова заммэра Максима Ликсутова.

Самокаты и электровелосипеды подлежат эвакуации на спецстоянки, когда их бросают вне парковочных зон, либо эти устройства мешают проходу пешеходов и проезду уборочной техники. Забрать их обратно может владелец или его представитель. Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве стартовал 15 марта.