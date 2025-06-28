Экофестиваль «Чистый город» пройдет в рамках проекта «Лето в Москве»

Экофестиваль «Чистый город» пройдет 4 июля в экоцентре «Яуза» в рамках городского проекта «Лето в Москве». Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Для гостей подготовили насыщенную программу: творческие мастерские, познавательные лекции, экоакции, необычный шахматный турнир и многое другое.

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Организатором выступает региональный оператор АО «Экотехпром», подведомственный Департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Для детей проведут мастер-класс по росписи шоперов — юные участники научатся рисовать по ткани акриловыми красками и смогут унести с собой сумку с уникальным дизайном.

В эколектории представители «Экотехпрома» расскажут о сортировке и переработке отходов, а сотрудники экоцентра поделятся рекомендациями по бережному отношению к природе. Специальными гостями станут известные блогеры — они поделятся своим опытом ведения экологичного образа жизни.

Также запланированы экологический квест по парку «Яуза», шахматный турнир с фигурами из переработанных материалов и церемония награждения победителей конкурса рисунков «Москва — чистый город». Во время фестиваля все желающие смогут сдать вторсырье — собранные материалы направят на переработку, передает официальный сайт мэр Москвы.

Также в рамках проекта пройдет юбилейный сезон фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» на ВДНХ. Программа мероприятий состоит из деловой части, фестиваля моды, национальных праздников Чувашии и Удмуртии. Также на площадке пройдут концерты.