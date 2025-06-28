Более половины ярких локаций фестиваля «Сады и цветы» открыты для посетителей

В рамках ландшафтного фестиваля «Сады и цветы» на Лубянской площади высадили настоящий лес из 300 деревьев, включая сосны, рябины и клены. Площадка выложена плиткой, имитирующей гладь водоема, также лес украшен декором в виде стилизованных яхт.

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На Никитском бульваре можно пройтись среди оттенков зеленого — от темной листвы лип с кубическими кронами до зелени астильбы, хосты и мятных тонов различных трав. Оливковый цвет декоративных элементов сада дополняет его палитру, а изгибы кованых беседок и скамейки, окруженные розами и шалфеем, располагают к отдыху.

Ярким акцентом «Садов и цветов» стали разноцветные петунии, высаженные на каменных парапетах центральных набережных, в том числе Пречистенской и Москворецкой. Кроме того, эти белые, лиловые, желтые и фиолетовые цветы украшают конструкции Новоарбатского и других мостов в сердце столицы.

В рамках фестиваля «Сады и цветы» у памятника Александру Пушкину высадили 10-метровые кипарисы, напоминающие о зарубежных путешествиях поэта, а в сквере у Московского Художественного театра имени А. П. Чехова расцвел вишневый сад, отсылающий к легендарной пьесе за его авторством. Кроме того, он в то же время является московской версией японской традиции любования цветущей сакурой.