На водоемах столичных парков создают специальные условия для птиц

В парках Москвы создаются специальные условия для птиц, в частности для утят. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Департаментах культуры, природопользования и охраны окружающей среды столицы.

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Там уточнили, что на водоемах, где отсутствует естественная береговая линия, обустраивают пологие помосты для удобного выхода птенцов на берег. В 2023 году в Москве насчитывалось 47 прудов, приспособленных для пернатых, а в 2024 году их число увеличилось до 63.

В природных парках столицы отмечается высокое биоразнообразие, где обитает более трех тысяч видов животных, включая ласок, ежей, зайцев, бобров, лис, ондатр и даже таких редких для мегаполиса животных как куницы. Среди птиц в зеленых зонах города можно встретить не только привычных голубей, воробьев, уток и синиц, но и краснокнижных пернатых, таких как совы, синицы-ополовики и ястребы-тетеревятники.

В природно-историческом парке «Москворецкий» посетители нередко наблюдают редкие гнездящиеся виды, занесенные в Красную книгу Москвы, включая хохлатую чернеть, чомгу и лысуху. В парках «Царицыно» и «Тушинский» обитает желна — самый крупный дятел, встречающийся на природных территориях столицы, передает официальный портал мэра Москвы.

Также в московских лесах и парках часто встречаются черные дрозды, дрозды-рябинники и скворцы, у которых продолжается выводково-гнездовой период.