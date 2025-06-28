Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

© Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 28 июня, поздравил москвичей с Днем молодежи и отметил, что молодость — это особенный период, когда человек мечтает, любит, открывает новое, верит в себя и стремится к высоким целям. Он подчеркнул, что именно в этот период закладываются основы будущих достижений.

По словам мэра, Москва — лучший город для реализации молодежного потенциала. Столица объединяет образование, науку, культуру и спорт, оставаясь центром притяжения молодых людей со всей страны. Здесь, как отметил Собянин, каждый может найти свое предназначение и путь к счастью.

Градоначальник выразил уверенность, что молодежь — это будущее не только столицы, но и всей России. Он добавил, что у новых поколений есть все необходимое, чтобы добиться успеха, прославить свою страну и внести вклад в ее развитие.

— Желаю вам отличного настроения, благополучия, целеустремленности и удачи во всех начинаниях, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

28 июня в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — пройдет культурно-спортивный фестиваль ко Дню молодежи, организованный при поддержке Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом».