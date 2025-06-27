Москвичам спрогнозировали погоду в выходные

Lenta.ru

Предстоящие выходные в столице окажутся солнечными, но воздушная масса останется холодной. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Москвичам спрогнозировали погоду в выходные
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Солнечной выдастся суббота, 28 июня. Тем не менее, по словам синоптика, солнце не сможет привести к росту температуры. В ночь с пятницы на субботу температура составит 5-10 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется максимум до плюс 20-22 градусов. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 3-8 метров в секунду. В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до плюс 21-23 градусов, ночью ожидается не выше 10 градусов.

Повышения температуры не стоит ждать и в начале следующей недели. В понедельник, 30 июня, прогнозируется около 15-20 градусов тепла. В столичном регионе возобновятся дожди. Погодная обстановка, как подчеркивает Ильин, близка к среднесуточной температурной норме. Такая умеренное тепло больше соответствует для Москвы и области, нежели 30-градусная жара, добавил он.

Ранее синоптики рассказали, какая установится погода в июле. В Москве большую часть июля будут идти дожди, местами возможны грозы. Медианная температура составит плюс 23-24 градуса.