Для москвичей без опыта стало доступно более 3 тысяч оплачиваемых стажировок

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» стало доступно более 3 тыс. оплачиваемых стажировок для молодых горожан и соискателей без опыта работы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы продолжаем развивать систему, в которой столица выступает связующим звеном между бизнесом и молодёжью. Эту работу ведёт наш флагманский кадровый центр «Профессии будущего», чьими партнёрами являются ведущие работодатели Москвы», — заявила Ракова.

По её словам, в 2025 году количество оплачиваемых стажировок выросло на 50%.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области рассказали, какие существуют варианты трудоустройства подростков, им предлагают, в частности, занятость на благоустройстве городских пространств.