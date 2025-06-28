ЦОДД напомнил о перекрытии движения в районе «Лужников» 28 июня

ЦОДД в субботу, 28 июня, напомнил, что в районе спортивного комплекса «Лужники» будет ограничено движение транспорта в связи с проведением концерта. Перекрытия связаны с обеспечением безопасности и пройдут в несколько этапов.

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С 08:00 до завершения мероприятия закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 вводятся более масштабные ограничения: движение перекроют на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, а также в проектируемом проезде № 2309.

Помимо этого, на отдельных участках временно запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.

— Будьте внимательны и стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, движение по некоторым улицам центра столицы перекроют в период проведения Всероссийского бала выпускников. Так, ограничения коснутся водителей с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня.

В апреле началось благоустройство территории олимпийского комплекса «Лужники». «Вечерняя Москва» рассказала о проводящихся работах.