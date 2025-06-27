Москвичам пообещали «температурные горки» в ближайшую неделю

В Москве и Московской области в предстоящие выходные будет преимущественно ясно и без осадков, температура воздуха днем составит +20...22°C. Однако в начале следующей недели резко похолодает до +15°C и в регион придут дожди. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это будет прелюдией к следующему витку потепления, которое придется на 3-4 июля, когда ожидается всплеск тепла до +26-28 градусов. Так что такие температурные горки нас ждут в ближайшее время», — рассказал эксперт.

Он добавил, что дожди ожидаются в воскресенье, во второй половине дня.

27 июня госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки. Уточняется, что фото сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти космические аппараты продолжают следить за ситуацией.

Как отмечала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в последнюю неделю июня температура воздуха в Москве и Подмосковье будет ниже климатической нормы на 2-3,5°С.