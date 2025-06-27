В Москве появится дворец бильярда

В районе Хорошово-Миневники на северо-западе Москвы построят дворец бильярда. Об этом говорится на столичной мэрии.

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Объект возведут на земельном участке в два гектара на улице Нижние Мневники. Дворец расположится рядом с будущим теннисным центром, неподалеку от станции метро «Терехово». Его площадь составит 9,8 тысячи квадратов. Внутри поместится более сотни столов: 55 — для русского бильярда, 16 — для пула, 26 — для китайской восьмерки и 26 — для снукера.

Ранее стало известно, что монорельс в Москве могут превратить в уникальный высотный парк. Жителям столицы предложили проголосовать за или против инициативы.