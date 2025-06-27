Летний кинотеатр «Москино» открылся в парке «Музеон»

Летний кинотеатр «Москино» открылся в парке искусств «Музеон», сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«26 июня в парке искусств «Музеон» состоялось долгожданное открытие летнего кинотеатра «Москино Музеон». Площадка будет работать весь летний сезон и подарит москвичам и гостям столицы возможность смотреть фильмы в одном из лучших парков города», – говорится в сообщении.

Как уточняется, вечер начался с выступления группы «Город 312», коллектив исполнил свои главные хиты, после чего состоялась автограф-сессия. Затем прошел показ романтической мелодрамы «Питер FM». Киноленту зрителям представили продюсер Елена Гликман, исполнительница главной роли Екатерина Федулова и актер Павел Басов.

В департаменте добавили, что в течение всего летнего сезона зрителям будут показывать авторские ленты, новинки кинопроката, фестивальные хиты, авторское кино и мировую классику. Фильмы можно смотреть как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами.

Так, например, 28–29 июня зрителей ждут: «Кофе и сигареты» – сборник из 11 черно-белых короткометражных фильмов Джима Джармуша, российский фэнтезийный драматический фильм «Мастер и Маргарита», вампирская драма «Выживут только любовники», чувственная картина Паоло Соррентино «Партенопа».

Купить билеты и ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте «Москино» mos-kino.ru.