В музее-заповеднике "Царицыно" стартовала выставка "Семья - душа России!"

"Семья - душа России!" Выставка с таким названием открылась в музее-заповеднике "Царицыно". В основе экспозиции - произведения российских живописцев из Третьяковской галереи, Русского музея и других собраний.

Помимо полотен признанных мастеров, можно увидеть и лучшие работы финалистов всероссийского художественного конкурса, в котором принимали участие как профессионалы, так и любители живописи. В этом году темами для творчества стали Год защитника Отечества и День семьи, любви и верности.