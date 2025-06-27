Два прогулочных бульвара появится на месте бывшей промзоны на севере Москвы
В рамках редевелопмента бывшей промзоны «Автомоторная» в районе Головинский на севере столицы благоустроят около 5,3 га территорий. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Проект комплексного развития части бывшей промзоны «Автомоторная» общей площадью более 77 га предусматривает не только формирование района сбалансированной застройки с жильем и объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры, но также проведение работ по благоустройству и озеленению. Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 га территорий», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Отмечается, что специалисты проведут реконструкцию зеленых насаждений, высадят новые деревья, кустарники и цветы, обустроят клумбы, газоны, организуют удобную дорожно-тропиночную сеть, установят малые архитектурные формы.
«Зеленой доминантой нового района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Там приведут в порядок природные участки и благоустроят набережную. От жилых массивов к ней будут вести два новых прогулочных бульвара с зелеными насаждениями общей площадью более 2 га. Один протянется к набережной с севера от Московского скоростного диаметра вдоль Солнечногорского проезда, а другой – с юга, по 4-му Лихачевскому пер. от его пересечения с 3-м Лихачевским пер.», – также цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.