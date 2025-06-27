Два прогулочных бульвара появится на месте бывшей промзоны

В рамках редевелопмента бывшей промзоны «Автомоторная» в районе Головинский на севере столицы благоустроят около 5,3 га территорий. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Проект комплексного развития части бывшей промзоны «Автомоторная» общей площадью более 77 га предусматривает не только формирование района сбалансированной застройки с жильем и объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры, но также проведение работ по благоустройству и озеленению. Здесь появятся зоны отдыха и зеленые бульвары. Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 га территорий», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что специалисты проведут реконструкцию зеленых насаждений, высадят новые деревья, кустарники и цветы, обустроят клумбы, газоны, организуют удобную дорожно-тропиночную сеть, установят малые архитектурные формы.