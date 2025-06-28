День молодежи отметят на Болотной площади и в парке «Музеон» 28 и 29 июня

Масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи, пройдет в Москве 28 и 29 июня, сообщается на официальном сайте мэрастолицы.

«Фестиваль «День молодежи» – это не просто праздник, это пространство возможностей, где молодые люди могут раскрыть свой потенциал, познакомиться с историей и принять участие в важных социальных инициативах. Такие мероприятия помогают формировать активное и ответственное поколение, способное менять будущее нашего города и страны. День молодежи в Москве объединяет творчество, патриотизм и волонтерство, показывая, что молодежь – главный двигатель развития нашего прекрасного города», – приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политик Екатерины Драгуновой.

На флагманской площадке фестиваля «День молодежи» – Болотной площади – будут работать различные тематические пространства. В хабе «Креатив» с 12:00 до 19:00 все желающие смогут посетить мастер-классы по созданию магнитов. Кроме того, здесь состоятся занятия по выращиванию микрозелени и пленэр, деловая игра, посвященная развитию внутреннего туризма, а также лекция об ИТ-предпринимательстве. С 17:15 до 19:00 пройдут мастер-классы по декорированию солнцезащитных очков и основам диджеинга.

В пространстве «Молодежное лето» с 13:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00 гостей ждут на мастер-классы по плетению экосумок для бутылок. С 12:00 до 19:00 здесь будет работать площадка русских народных игр.

В парке экстремальных видов спорта пройдет региональный этап международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» по нескольким направлениям, среди которых воркаут, хип-хоп и брейкинг. Помимо этого, посетители фестиваля вместе с художниками примут участие в создании граффити.

В хабе «Карьера» с 12:00 до 19:00 можно будет присоединиться к интерактивной карьерной игре. Здесь также пройдут карьерные консультации, настольные игры и лекции основателей различных стартапов.

С 12:00 до 19:00 хаб «Спорт» ждет москвичей и гостей столицы на игры в мини-гольф, кибертурниры по хоккею и футболу, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 – на гонки на радиоуправляемых машинках. В хабе «Нейросети» можно будет создать музыку, используя голосовые команды или текстовые запросы, а также пообщаться с различными виртуальными аватарами.

В течение двух дней на Болотной площади будут проходить зарядки, велотренировки и встречи с блогерами. Здесь же состоится патриотическое шоу на роликах «Дневник памяти», его представит коллектив артистов под руководством Петра Чернышева и Татьяны Навки, открытие патриотического лагеря «Молодежь Москвы. Столица. Лето», танцевальные флешмобы и творческие шествия. Кроме того, можно будет увидеть выступления молодых артистов на открытой сцене, Кубок молодежи Москвы по КВН, танцевальное шоу участников творческого лагеря «Молодежь Москвы» и многое другое.

Гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа. 28 июня в 18:40 начнется «Танцплантация» – танцевальный мастер-класс, на котором участники повторяют движения, показанные на экране, в 18:48 – танцевальный флешмоб «Московская кадриль». С 19:00 до 23:00 на сцене выступят хедлайнеры вечера – группы «Градусы» и «Комната культуры», диджеи Groove и Nejtrino. На второй сцене в 16:10 пройдет вокальный конкурс для молодых исполнителей, а в 17:50 выступят участники смены «Школа танцев» творческого лагеря «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино».

Отмечается, что 29 июня в 16:15 можно будет увидеть шествие молодых артистов с музыкальным и хореографическим сопровождением. На второй сцене в 19:40 начнется акустический концерт «Молодежный неформат», в котором примут участие группа Pizza, Антон Лаврентьев, Gipsy band и победители фестиваля «Московская студенческая весна».

В рамках фестиваля «День молодежи» в парке искусств «Музеон» расположится два пространства, посвященные патриотизму, волонтерству и благотворительности. В павильоне «Гордись» 28 и 29 июня с 12:00 до 19:00 каждый посетитель сможет почувствовать себя героем. На основе ответов на вопросы участникам предложат выбрать свой образ, а нейросеть сгенерирует электронную фотокарточку с одеждой служащих различных родов войск. Здесь же можно написать письмо участнику специальной военной операции (СВО). После мероприятия все послания отправят вместе с гуманитарной помощью.

Квест с интерактивными заданиями, посвященный пяти ключевым периодам в истории России, пройдет в павильоне 28 июня с 12:00 до 13:30, а 29 июня – с 18:00 до 19:00. 28 июня можно будет поучаствовать в диалогах с Героем Российской Федерации Владимиром Легошиным, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым и другими гостями: музыкантом, лидером группы «Комната культуры» Женей Трофимовым, генеральными директорами бизнес-компаний Александром Бунцыкиным и Еленой Глуховской.

Также 29 июня с 13:00 до 14:30 гостей ждут на мастер-классе по военной экипировке, который проведет участник СВО Андрей Алпатов. Вечером, с 17:00 до 17:45, пройдет открытый показ фильма «Товарищи по судьбе», рассказывающего о полководцах Великой Отечественной войны.

В павильоне «Добро» в течение двух дней, 28 и 29 июня, с 12:00 до 19:00 будут работать мастерские. В них можно научиться росписи шопера, изготовлению именных адресников для животных из приюта, кастомизации футболок, рисованию картин и созданию свечей и мягких игрушек. На этой же площадке пройдет турнир по настольной игре «Волонтеры в городе» и интеллектуальное состязание «Дуэль добра». Кроме того, гости павильона соберут «чемодан» волонтера и ответят на вопросы на площадке «Перекресток решений». Им также предложат сыграть в гигантскую дженгу с вопросами о деятельности некоммерческих организаций.