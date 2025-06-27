Зрители могут помочь животным Московского зоопарка во время онлайн-эфиров

Онлайн-трансляции на портале mos.ru, благодаря которым можно наблюдать за жизнью обитателей Московского зоопарка, появились на платформе «VK Видео Live», теперь пользователи могут помогать животным – на странице эфира есть кнопка «Поддержать» для отправки пожертвования, все средства пойдут на развитие зоопарка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Трансляции из вольеров наших животных становятся все популярнее. Каждый выбирает, за кем ему интереснее всего наблюдать: чей-то фаворит – панда Катюша, а кто-то ежедневно проверяет, как дела у ловких сурикатов. Поэтому мы рады сообщить, что проект стал еще масштабнее. Это позволит нам заинтересовать более широкую аудиторию разных возрастов», – приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Как уточняется, трансляции на стриминговой платформе показывают, как проводят время обитатели 16 вольеров. Среди них большие панды, манул, карликовый бегемот, азиатские слоны и многие другие животные. Онлайн-эфиры доступны в часы работы зоопарка – в настоящее время он работает с 7:30 до 22:00.

«Важно создавать живые, эмоциональные форматы, которые вовлекают аудиторию. Прямые эфиры из вольеров – один из них, они дают возможность почувствовать связь с природой, не выходя из дома. Мы рады предоставить пользователям еще один способ быть ближе к животным и делать добро в один клик», – также приводятся в сообщении слова руководителя проекта «VK Видео Live» Елисея Малышева.

Онлайн-трансляции из вольеров Московского зоопарка запустили осенью 2024 года. На страницах городского портала все желающие могут наблюдать за представителями семейства кошачьих, разными видами медведей (в том числе пандами), а также за другими хищниками, травоядными и приматами. Кроме того, здесь можно узнать интересные факты о животных и полюбоваться ими на фотографиях.