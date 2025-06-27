Семиэтажный самострой в районе Преображенское демонтирован

Завершен демонтаж незаконного семиэтажного здания площадью около 4,5 тыс. кв. м в столичном районе Преображенское. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Здание общей площадью порядка 4,5 тыс. кв. м возвели и использовали под административно-офисную деятельность без соблюдения требований законодательства: участок под строительство выявленного объекта не предоставлялся, разрешительная документация на осуществление работ не оформлялась. Кроме того, отсутствовал акт ввода в эксплуатацию. Таким образом, объект обладал признаками самовольного строительства», – цитируется в тексте начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что в настоящее время самострой на ул. Электрозаводская демонтирован в полном объеме силами арендатора земельного участка.