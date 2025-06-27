Электросуда совершили 550 рейсов по маршруту «Новоспасский – ЗИЛ» за неделю

За неделю работы новым речным маршрутом «Новоспасский – ЗИЛ» воспользовались более 7 тыс. раз, по нему совершено 550 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новым речным маршрутом «Новоспасский – ЗИЛ» вы воспользовались уже более 7 тыс. раз. Электросуда совершили 550 рейсов за первую неделю работы и прошли более 2 тыс. км», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным причалом у пассажиров оказался «Новоспасский».

«Третий регулярный речной маршрут, который в рамках ПМЭФ запустил мэр Москвы Сергей Собянин, стал востребованным у горожан с первого дня работы. Он связал четыре района Москвы, местные жители получили доступ к самому инновационному виду транспорта. Сегодня на маршруте работает шесть электросудов, действуют шесть причалов, четыре из которых новые», – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как напомнили в пресс-службе, сегодня в Москве работает три маршрута регулярного речного электротранспорта: «Киевский – Парк Фили», «ЗИЛ – Печатники», «Новоспасский – ЗИЛ».