Черника, земляника, смородина и крыжовник появились на московских ярмарках

На ярмарках выходного дня москвичи могут приобрести чернику, землянику, смородину и крыжовник различных сортов. Ягоды доставляют фермеры из разных регионов страны, включая Крым, Тамбовскую, Владимирскую, Липецкую области и другие. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг.

Каждая из ягод обладает своими полезными свойствами. Черника улучшает зрение и работу кишечника благодаря антоцианам, земляника богата витамином C и помогает при простуде. Смородина действует как природный антисептик — ее ягоды используют при ангине, а листья добавляют в чай и соленья.

Крыжовник содержит пектины, способствующие выведению токсинов, и ранее его сок применяли при кожных воспалениях.

Ягоды можно употреблять свежими, сушить, замачивать или перерабатывать. Их добавляют в компоты, варенья, десерты, маринады и соусы. Черника идеально подходит для пирогов, земляника — для ароматного джема, смородину используют в морсах и желе, а крыжовник — в соусах к мясу. Лето — лучшее время, чтобы не только есть ягоды, но и готовить из них заготовки на зиму.

Продукция для ярмарок поступает из более чем 40 российских регионов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала 2025 года ярмарки посетили около двух миллионов человек. Качество и свежесть продуктов контролируют специалисты ветеринарной службы столицы, а торговые павильоны оборудованы холодильниками и размещены в удобных местах — рядом со станциями метро и в популярных районах города, передает официальный сайт мэра Москвы.

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