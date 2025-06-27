Молодежь пригласили на фестиваль в Музей «Г.О.Р.А.»

28 июня в филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — пройдет культурно-спортивный фестиваль ко Дню молодежи, организованный при поддержке Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом».

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— Это праздник, посвященный будущему нашей страны. Его отмечают с 1917 года, тогда он назывался Международный юношеский день, а современный формат появился в 1958 году. Мы в этот день подготовили для юношей и девушек традиционные спортивные состязания, прикладные мастер-классы и концертную программу, — рассказали в Музее Победы.

На площадках «Танковая» и «Авиационная» молодежь сможет посоревноваться в удержании равновесия на баланс-бордах, поднимании гири и сгибании гвоздей, посетить зону функционального тренинга, где пройдут тренировки по развитию силы, выносливости, гибкости, быстроты и координационных способностей. Победители соревнований получат памятные призы.

Также желающих пригласят на мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и тактической медицине, где можно будет научиться надевать и снимать общевойсковой защитный костюм.

В течение праздника на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» будет идти концерт молодых исполнителей. Для гостей выступят шоу-балет «Данс-кураж», студия «Дарование», Демид Динамит и Ева и другие. Кроме того, в этот день филиал Музея Победы бесплатно смогут посетить участники бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Для этого необходимо получить «Красноармейскую книжку» на одной из площадок проекта.