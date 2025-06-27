На ВДНХ на фестивале "Дружба народов" пройдет около 100 мероприятий

Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", гостей которого ждут национальные праздники Чувашии и Удмуртии, костюмированное шествие, концерты и деловая часть, пройдет с 3 по 6 июля на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Запланировано около 100 мероприятий разных форматов. Это экспертные дискуссии, художественные выставки, спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы и дегустации", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, фестиваль объединит 18 площадок, среди которых исторические павильоны, семейный тематический парк "Орион" и другие локации. 3-4 июля в конгресс-зале центра "Космонавтика и авиация" пройдет деловая программа с участием представителей сфер туризма и креативных индустрий, они обсудят вопросы, связанные с модой, культурой, музеями и путешествиями. С 4 по 6 июля на "Узорыфест" в павильоне Республики Казахстан расскажут о традициях разных народов и о том, как этническая мода менялась с течением времени. Для гостей также организуют лекции экспертов, выставки картин и показы дизайнеров из разных уголков России.

В течение двух дней - 5 иПосещение мероприятий свободное 6 июля - на сценах будут выступать музыкальные коллективы и хореографические ансамбли с Дальнего востока, из новых регионов России и республик Татарстан, Тыва, Марий Эл, Удмуртия, Дагестан и других. 4 июля для гостей подготовлен показ художественного фильма и фотовыставка к 200-летию Черкесска - столицы Карачаево-Черкесской Республики. 5 июля на ВДНХ отметят Гербер - национальный праздник Удмуртской Республики, он начнется со спортивного забега. А на выставке-ярмарке у фонтана "Дружба народов" представят изделия народных промыслов и блюда региональной кухни.

Кроме того, в Музее славянской письменности "Слово" проведут уроки удмуртского языка, киносеансы и презентацию книг местных издательств.

6 июля гостей приглашают на национальный праздник Чувашской Республики - Акатуй, в "Доме российской кухни" посетителей научат готовить пирог хуплу, традиционный суп со свининой и бараниной, десерт со сливочным кремом на песочном тесте.

Посещение мероприятий свободное, на некоторые нужна регистрация.