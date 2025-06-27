В Музее Победы дадут старт Международному проекту «Nuclear Kids 2025»

30 июня в Зале Полководцев Музея Победы будет дан старт XVII Международному детскому творческому проекту «Nuclear Kids 2025», организованный Департаментом коммуникаций Госкорпорации «Росатом». В мероприятии примут участие более 100 человек.

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Среди почетных гостей – автор идеи проекта, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам – Сергей Новиков, председатель Правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов, директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник и другие.

— За историю существования проекта в нем приняли участие более 1200 детей из 25 стран мира. Каждый год проект расширяет свои географические и творческие горизонты. В этом году мы реализуем проект при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых, – отметили организаторы.

В рамках торжественного мероприятия в музее на Поклонной горе будет представлена книга члена Союза писателей России Вячеслава Бавидова «Ради флага над Рейхстагом». Иллюстрации для новой книги выполнили участники проекта: Андреева Владислава, Занина Ксения, Костюченко Алена и Таюрская Алиса. Также участники проекта исполнят песни «Что мы знаем о войне» и «Мы все вместе».