Монорельс. Как это было

Газета.Ru
Slide 1 of 32
Вид на Московскую монорельсовую дорогу в районе станции «Тимирязевская» в Москве, 29 мая 2015 года
1/26
Вид на Московскую монорельсовую дорогу в районе станции «Тимирязевская» в Москве, 29 мая 2015 года 
© Николай Галкин/ТАСС
Участок строительства монорельсовой дороги в районе ВДНХ протяженностью от станции метро «Тимирязевская» до главного входа в Всероссийский выставочный центр в Москве, 02 августа 2003 года
2/26
Участок строительства монорельсовой дороги в районе ВДНХ протяженностью от станции метро «Тимирязевская» до главного входа в Всероссийский выставочный центр в Москве, 02 августа 2003 года 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Строительство первой монорельсовой дороги от улицы Сергея Эйзенштейна у ВВЦ до станции метро «Тимирязевская» в Москве, 01 августа 2003 года
3/26
Строительство первой монорельсовой дороги от улицы Сергея Эйзенштейна у ВВЦ до станции метро «Тимирязевская» в Москве, 01 августа 2003 года 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Рабочие на перерыве во время строительства первой в России монорельсовой транспортной системы, 23 сентября 2003 года
4/26
Рабочие на перерыве во время строительства первой в России монорельсовой транспортной системы, 23 сентября 2003 года 
© Матвеев Эмиль/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Вид изнутри кабины машиниста московского монорельса, 20 октября 2006 года
5/26
Вид изнутри кабины машиниста московского монорельса, 20 октября 2006 года 
© Alexander Chaplygin/Global Look Press
Машинист поезда монорельсовой дороги в Москве, 11 ноября 2004 года
6/26
Машинист поезда монорельсовой дороги в Москве, 11 ноября 2004 года 
© Белоусов Виталий/ТАСС
Московский монорельс 23 января 2017 года
7/26
Московский монорельс 23 января 2017 года 
© Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Поезд монорельсовой дороги движется по эстакаде между станциями «Улица Академика Королева» и «Выставочный центр» в Москве, 09 ноября 2004 года
8/26
Поезд монорельсовой дороги движется по эстакаде между станциями «Улица Академика Королева» и «Выставочный центр» в Москве, 09 ноября 2004 года 
© Кавашкин Борис/ТАСС
Вид с квадрокоптера на работу линии монорельса в Москве, 06 августа 2020 года
9/26
Вид с квадрокоптера на работу линии монорельса в Москве, 06 августа 2020 года 
© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Московский монорельс 23 января 2017 года
10/26
Московский монорельс 23 января 2017 года 
© Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Вид с квадрокоптера на линию монорельса в Москве в районе ВДНХ, 09 июня 2022 года
11/26
Вид с квадрокоптера на линию монорельса в Москве в районе ВДНХ, 09 июня 2022 года 
© Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press
Монорельсовая дорога в Москве, 11 января 2008 года
12/26
Монорельсовая дорога в Москве, 11 января 2008 года 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Линия московского монорельса около первого многоэтажного автоматизированный паркинга на территории ФГУП «ТТЦ «Останкино» в Москве, 11 апреля 2009 года
13/26
Линия московского монорельса около первого многоэтажного автоматизированный паркинга на территории ФГУП «ТТЦ «Останкино» в Москве, 11 апреля 2009 года 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Одна из станций московского монорельса, 20 октября 2006 года
14/26
Одна из станций московского монорельса, 20 октября 2006 года 
© Alexander Chaplygin/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Монорельсовая дорога в Москве, 11 января 2008 года
15/26
Монорельсовая дорога в Москве, 11 января 2008 года 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Вид на монорельсовую дорогу с воздушного шара аттракциона «Аэролифт» в Москве, 17 октября 2006 года
16/26
Вид на монорельсовую дорогу с воздушного шара аттракциона «Аэролифт» в Москве, 17 октября 2006 года 
© Машков Юрий/ТАСС
Поезд Московской монорельсовой дороги в районе станции «Выставочный центр» в Москве, 29 мая 2015 года
17/26
Поезд Московской монорельсовой дороги в районе станции «Выставочный центр» в Москве, 29 мая 2015 года 
© Николай Галкин/ТАСС
Вид на Московскую монорельсовую дорогу в районе станции «Тимирязевская» в Москве, 29 мая 2015 года
18/26
Вид на Московскую монорельсовую дорогу в районе станции «Тимирязевская» в Москве, 29 мая 2015 года 
© Николай Галкин/ТАСС
Вид на скульптурную группу Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» у главного входа на территорию выставочного комплекса ВДНХ на фоне московского монорельса в Москве, 13 мая 2017 года
19/26
Вид на скульптурную группу Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» у главного входа на территорию выставочного комплекса ВДНХ на фоне московского монорельса в Москве, 13 мая 2017 года 
© Станислав Красильников/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Поезд московской монорельсовой дороги у Телецентра в Москве, 03 августа 2018 года
20/26
Поезд московской монорельсовой дороги у Телецентра в Москве, 03 августа 2018 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Поезд московской монорельсовой дороги у станции «Выставочный центр» в Москве, 03 августа 2018 года
21/26
Поезд московской монорельсовой дороги у станции «Выставочный центр» в Москве, 03 августа 2018 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Московский монорельс и трамвайная линия, 04 июля 2024 года
22/26
Московский монорельс и трамвайная линия, 04 июля 2024 года 
© Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»
Поезд московской монорельсовой дороги на фоне высотных зданий у станции «Тимирязевская» в Москве, 01 апреля 2025 года
23/26
Поезд московской монорельсовой дороги на фоне высотных зданий у станции «Тимирязевская» в Москве, 01 апреля 2025 года 
© Евгений Мессман/ТАСС
Поезд московской монорельсовой дороги у Телецентра в Москве, 03 августа 2018 года
24/26
Поезд московской монорельсовой дороги у Телецентра в Москве, 03 августа 2018 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Проектное решение парка на месте монорельса
25/26
Проектное решение парка на месте монорельса 
© mos.ru
Проектное решение парка на месте монорельса
26/26
Проектное решение парка на месте монорельса 
© mos.ru

Московский монорельс был открыт в 2004 году, чтобы разгрузить северо-восток столицы от автомобильных пробок. Он соединяет станции метро «Тимирязевская» и «Улица Сергея Эйзенштейна», проходя через Бутырский и Останкинский районы.

Длина линии — около 4,7 км. Из окон вагонов открываются живописные виды на Останкинскую телебашню и ВДНХ. Поезда движутся со средней скоростью около 30 км/ч.

Несмотря на высокие затраты на строительство, пассажиропоток оказался значительно ниже ожидаемого. Монорельс так и не стал важной транспортной артерией и долго использовался скорее как туристический аттракцион.

С 2020-х годов стали активно обсуждаться планы по его демонтажу. 28 июня 2025 года монорельс завершит свою работу. На его месте планируется создать парковое пространство, и об этом виде общественного транспорта будут напоминать только пара вагонов, которые оставят на память.

1