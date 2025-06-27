Монорельс. Как это было

Московский монорельс был открыт в 2004 году, чтобы разгрузить северо-восток столицы от автомобильных пробок. Он соединяет станции метро «Тимирязевская» и «Улица Сергея Эйзенштейна», проходя через Бутырский и Останкинский районы.

Длина линии — около 4,7 км. Из окон вагонов открываются живописные виды на Останкинскую телебашню и ВДНХ. Поезда движутся со средней скоростью около 30 км/ч.

Несмотря на высокие затраты на строительство, пассажиропоток оказался значительно ниже ожидаемого. Монорельс так и не стал важной транспортной артерией и долго использовался скорее как туристический аттракцион.

С 2020-х годов стали активно обсуждаться планы по его демонтажу. 28 июня 2025 года монорельс завершит свою работу. На его месте планируется создать парковое пространство, и об этом виде общественного транспорта будут напоминать только пара вагонов, которые оставят на память.