Опрос о работе наземного транспорта запущен в Москве

Масштабный опрос о работе наземного транспорта запущен среди пассажиров в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

© m24.ru

Во время опроса горожане смогут ответить на вопросы о поездке на электробусе или автобусе, рассказать о своем пути от дома до остановки и оценить маршрутную сеть.

Для участия в бессрочном опросе пассажирам нужно у кабины водителя или над накопительной площадкой в автобусе или электробусе отсканировать QR-код в помощью камеры смартфона.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал всех горожан пройти опрос, так как ответы пассажиров позволят улучшить инфраструктуру и сделать передвижение людей по городу комфортнее.

В начале июня на улицы Москвы вышли 12 электробусов нового поколения. Речь идет о маршрутах 384 и 384к, которые курсируют от Савеловского вокзала до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА".

Уникальность новой модели заключается в том, что у нее более прочная конструкция. Для удобства посадки и высадки пассажиров средние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне. Кроме того, площадка для колясок и велосипедов увеличена на 15%. Также было оснащено место для ручной клади.