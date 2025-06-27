Спорткомплекс с футбольным полем построят в Раменках

Новый объект будет включать футбольное поле, беговые дорожки и залы для игровых видов спорта.

© Проектное решение

Инвестор построит спортивный комплекс с футбольным полем в Раменках. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Объект общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Минская, земельный участок № 2а. В состав комплекса войдут главный и административно-бытовой корпуса, а также футбольное поле.

«В пятиэтажном главном здании запроектированы универсальный спортивный зал площадью 730 квадратных метров, зал для соревнований с трибунами и балконом, помещения для игр в нарды, шашки, шахматы, а также два тренажерных зала, помещения для индивидуальных тренировок, киберспорта и спортивного программирования. Также предусмотрены балконы и террасы на третьем и четвертом этажах. Рядом с главным корпусом разместится футбольное поле размером 90 на 45 метров с беговыми дорожками и зонами для занятий легкой атлетикой. Там будет установлена трибуна на 200 мест и оборудован административно-бытовой блок с тренерскими и раздевалками для спортсменов», — рассказал Владислав Овчинский.

Фасады комплекса оформят алюминиевыми ламелями и пластинами под дерево, витражным остеклением, керамогранитом и стемалитом. Входную группу украсит медиаэкран.

На соседнем участке возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя залами — многофункциональным и специализированным для падел-тенниса.

Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) будет следить за качеством работ на всех этапах.

«Ранее комитет выдал застройщику разрешительную документацию, необходимую для начала строительства на земельном участке площадью 2,14 гектара. После получения извещения о старте работ инспекторы ведомства составят программу проверок, которые пройдут на протяжении всего строительного цикла. В ходе выездных мероприятий будет контролироваться качество конструкций и материалов, а также их соответствие требованиям проекта и архитектурно-градостроительного решения», — уточнил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».