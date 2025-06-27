Синоптик рассказал о барическом гребне в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о влиянии барического гребня на погоду в Москве.

Как он отметил в своём Telegram-канале, в столице сегодня будет преимущественно солнечно, но прохладно.

«Сегодня в формирование условий погоды в столичном регионе вмешается надвигающийся с запада барический гребень», — поделился он.

Синоптик прогнозирует, что вместе с ростом атмосферного давления облаков в небе станет меньше и обойдётся без дождей.

«При этом холодные ветры северных румбов не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. Температура воздуха +17…+19 °С, по области +15…+20 °С», — сказал он.

Также, по словам Леуса, в субботу будет без осадков, ночью +11…+13 °С, днём +21…+23 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о возможном похолодании ночью до +4 °С в Московской области 28—29 июня.