Сергей Собянин: На ВДНХ открылся первый в России биокластер

Первый и единственный в стране биокластер открылся на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Это большой проект Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Благодаря ему наука становится ближе и доступнее», — написал Мэр Москвы.

Первая площадка — павильон № 29 «Цветоводство и озеленение». Там расположится выставка «Морфогенез. Третья природа». Это новая веха в музейно-выставочной практике, где в мир живой природы интегрировано современное искусство.

До лета 2026 года откроется еще четыре тематические площадки, посвященные всем разделам биологии. Так, например, павильон № 312 станет центром биокластера и продемонстрирует фундаментальные представления обо всех аспектах биологии.

В павильоне № 28 «Пчеловодство» расскажут о жизни насекомых. Впервые в России здесь для москвичей и гостей столицы будет работать энтомологическая лаборатория. Практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений с привлечением новейшего оборудования будут проводиться в оранжерее-лаборатории. А в павильоне № 17 расположат экспозицию «Мир динозавров». Здесь воссоздадут природные ландшафты мезозойской эры на территории России — от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. В биокластер также войдет павильон № 31 «Геология», открытый в 2022 году.

Начать знакомство с биокластером можно с аудиогида, интерактивных квестов и других форматов. В будущем планируют также разработать мобильное приложение.

Биокластер станет частью Музейного города ВДНХ — крупнейшего музейно-выставочного комплекса страны, который объединяет более 30 объектов.