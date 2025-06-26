Автобусные маршруты изменятся у метро «Окружная» с 5 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 5 июля меняются маршруты у метро «Окружная». Вместо маршрута №677к заработает маршрут №477. Автобусы пойдут до метро «Окружная» без движения по Северо-Западной хорде и части ул. Станционная. Высадка напротив выхода №11, посадка у выхода №3», – говорится в материале.

Уточняется, что вместо маршрута №82 заработает маршрут с482. Автобусы пойдут до метро «Окружная» вместо МЦД «Дегунино». Высадка напротив выхода №11, посадка у выхода №2.