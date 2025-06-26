Толпы москвичей пришли на станции монорельса накануне закрытия

В преддверии закрытия Московского монорельса на его станциях собралось большое количество пассажиров, сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

© Telegram-канал RetroBus: непосредственный впрыск/Андрей Сергеевич

«На станциях монорельса сегодня небывалый аншлаг. Кажется, все эти люди не голосовали за его закрытие, и пришли прощаться», — отмечается в публикации.

На фотографии, сопровождающей публикацию, видно, что платформа «Тимирязевская» московского монорельса заполнена людьми. Аналогичная ситуация наблюдается и на других станциях, включая «Улицу Сергея Эйзенштейна».

До этого стало известно, что Московский монорельс завершит работу 28 июня 2025 года. На его месте планируется создать круглогодичный парк. Парковое пространство должно связать пять районов. Несколько вагонов монорельса оставят в парке на память.

Ранее правительство одобрило высокие штрафы за непропуск спецтранспорта с мигалками.