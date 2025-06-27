Жилой дом на 149 квартир появится в Перово по программе реновации

Согласован проект жилого дома по программе реновации по адресу: ул. Плющева, земельный участок 17/3. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Проектируемый многоквартирный дом представляет собой односекционное здание, в котором будет 149 квартир и нежилой первый этаж. Его построят на месте дома, снесенного в рамках программы реновации. Проект также предполагает благоустройство территории», – приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Он также отметил, что проект соответствует современным нормам пожарной безопасности. В частности, в доме предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, а лифтовый блок будет отделен от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями. Все помещения, в том числе квартиры, оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации. В ходе благоустройства прилегающей к дому территории специалисты оборудуют места для отдыха, игр и занятий спортом, а также проведут озеленение двора.