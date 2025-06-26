В Москве открыли первый арт-объект на территории больницы

Арт-объект "Континуум" открыли на территории государственной клинической больницы №31 имени Г. М. Савельевой. Как сообщил ТАСС автор скульптуры и руководитель фонда "Скульптор" при Российской академии художеств (РАХ) Григорий Орехов, такой медицинский арт-объект создан впервые.

"Мы промониторили все больничные комплексы столицы - памятников заслуженных деятелей, врачей было много, а современной скульптуры не было ни одной. Я был удивлен, мы создали и открыли первый подобный арт-объект на территории больницы в Москве", - сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что самой сложной задачей в разработке скульптуры оказалось создание концепции. "Около трех месяцев я потратил на генерацию идеи <...> Казалось бы, тема больницы очень простая - можно сделать скульптуру в виде капельницы или скальпеля, например. Но мне не хотелось создавать что-то банальное и буквальное. Я передал не предмет, а суть профессии врачей, которые являются ангелами, спасателями наших жизней. <...> Я не люблю много говорить о смыслах, каждый видит свое", - добавил автор.

Название скульптуры Григорий Орехов выбрал исходя из задумки. "Континуум" - (от латинского "непрерывное") сплошная среда, в которой исследуются определенные процессы. Арт-объект отражает постоянную работу медицинских работников.