Москвичам пообещали комфортную погоду в середине июля

В середине июля в столичном регионе установится до +22…+25 градусов, что является более комфортной температурой по сравнению с первым летним месяцем. Об этом в эфире радио Sputnik 26 июня рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, последняя неделя июня будет дождливой, и месяц завершится с отрицательной аномалией температуры. До конца текущей рабочей недели показатели будут на уровне +15…+20 градусов, кроме субботы и воскресенья. В выходные столбики термометров покажут +21…+22 градуса, уточнила Позднякова.

«Фон атмосферного давления сохраняется низким единиц на 10-12 ниже климатической нормы, то есть погода, конечно, не соответствует нашим представлениям о конце июня, — сказала синоптик. — Начиная со второй-третьей недели июля есть надежда, что будет более комфортная температура в дневные и ночные часы в пределах 22…25 градусов».

Ранее издание argumenti.ru писало, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертоники наиболее тяжело переносят температурные колебания. В публикации отмечается, что им наиболее важно внимательно следить за своим самочувствием, особенно в жаркую погоду, когда повышенная температура увеличивает нагрузку на организм. Для поддержания здоровья рекомендуется контролировать водный баланс, правильно питаться и избегать длительного пребывания на жаре. Кроме того, медики советуют принимать витаминные комплексы, однако перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом.