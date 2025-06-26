Авиакомпании сократили количество рейсов, выполняемых через Москву

Аэропорты московского авиаузла обслужили более трети всех пассажиров в прошлом году. На первом месте с большим отрывом находится Шереметьево, он принял 20% всех авиапутешественников. Эксперты при этом отмечают, что количество рейсов, выполняемых через Москву, сокращается благодаря субсидиям и развитию региональных хабов.

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Согласно данным, опубликованным на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного движения (АЭВТ), в 2024 году российские аэропорты обслужили 216,4 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем годом ранее, и лишь на 2% меньше рекордного результата 2019 года (220,9 млн). Аэропорты московского авиаузла приняли 34,7% всех пассажиров, а доля прибывших в столичные авиагавани из российских регионов составила 39,5%. К примеру, в 2021 году она была 47,3%, а в 2019 - 55,3%.

Это свидетельствует о том, что сократилось количество рейсов, выполняемых через Москву, говорит исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Тенденция обозначилась во время пандемии, когда в столице были введены чрезвычайно строгие противоэпидемиологические ограничения и пропали международные рейсы. В регионах ограничения были менее строгими, и там спад в объемах перевозок был несколько ниже.

В 2021 году ситуация стала выправляться, Москва восстанавливала свои позиции, но в 2022 году прекратилось авиасообщение с Европой, транзитный поток пассажиров значительно сократился, зато восстановился трафик из Китая. И следуя этим тенденциям, авиакомпании стали переносить рейсы из Москвы в регионы.

В качестве примера эксперт назвал S7, которая сосредоточила усилия на развитии хаба в Новосибирске, но также уделяет внимание развитию перевозок из Иркутска и Владивостока. Показателен также опыт авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), которая пришла в Казань и оперативно выстроила там маршрутную сеть, позволившую перевести в местный аэропорт дополнительно более миллиона пассажиров в год. "Вслед за спросом авиакомпании перераспределяют свои провозные емкости, чтобы связать большую страну. Уже не Москва является центром притяжения, а пункты значительно восточнее: Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Они и будут развиваться в ближайшее время с той или иной интенсивностью", - считает Пантелеев.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что модели авиакомпаний изменились в связи с сокращением международных полетов и ориентацией на внутренний рынок.

"У нас развивается туризм, сейчас большой поток туристов, которые раньше летали через Москву за границу, сегодня летят, например, в Петербург. И такие точки притяжения есть по всей стране. Появляется больше предложений на межрегиональных рейсах. То есть из Новосибирска в Иркутск уже можно лететь напрямую, а не через Москву. И предложение этих рейсов еще больше генерирует спрос на них", - считает он.

Субсидирование рейсов в облет Москвы Борисов назвал важнейшей составляющей развития прямого сообщения между регионами. Пантелеев добавил, что помощь государства способствует раскатке новых маршрутов.

"Коммерчески успешному направлению субсидии не нужны, но, чтобы приучить пассажиров летать по новой линии, субсидии помогают, как и в случае с социально значимыми направлениями, на которых уровень покупательной способности не настолько высок, чтобы обеспечивать коммерческую эксплуатацию", - говорит Пантелеев.

В докладе АЭВТ составлен также рейтинг аэропортов по количеству обслуженных пассажиров в 2024 году. На первом месте с большим отрывом - Шереметьево, который принял 20% всех авиапутешественников. На втором месте - петербургский Пулково (10%), на третьем - Внуково (7,4%), на четвертом - Домодедово (7,2%), на пятом - Сочи (6,3%).

Пантелеев объясняет лидерство Шереметьево тем, что группа компаний "Аэрофлот", сконцентрировавшая там свои операции, сделала его очень привлекательным пунктом назначения - человек с пересадкой в Шереметьево может попасть в очень большое количество городов страны. "Наибольшие возможности для выполнения стыковочных рейсов сейчас именно там", - добавил он.