Эксперт: популяция лисиц в Москве находится на пике

Популяция лисиц в столичном регионе находится на пике, поэтому их можно часто встретить в жилых районах Москвы. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

«Сейчас наблюдается значительное увеличение активности молодых лисят, которые подросли и начали более активно исследовать окружающий мир. Лисицы, будучи одиночными животными, не образуют стай и много путешествуют в одиночестве. Популяция лисиц находится на пике, что приводит к их более частому появлению в жилых районах», – пояснил Бурмистров.

Он добавил, что лисиц не рекомендуется подкармливать.