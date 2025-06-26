Эксперт: популяция лисиц в Москве находится на пике

Популяция лисиц в Москве находится на пике – эксперт Бурмистров
Популяция лисиц в столичном регионе находится на пике, поэтому их можно часто встретить в жилых районах Москвы. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.
«Сейчас наблюдается значительное увеличение активности молодых лисят, которые подросли и начали более активно исследовать окружающий мир. Лисицы, будучи одиночными животными, не образуют стай и много путешествуют в одиночестве. Популяция лисиц находится на пике, что приводит к их более частому появлению в жилых районах», – пояснил Бурмистров.
Он добавил, что лисиц не рекомендуется подкармливать.
«Найдя источник пищи, животное обязательно вернется к этому месту, что может привести к утрате охотничьих навыков. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе. Лисы, привыкшие к жизни в городе, значительно менее пугливы, чем их лесные сородичи. Однако важно помнить, что это дикое животное. Если оно оказалось рядом, следует наблюдать за ним с безопасного расстояния и не пытаться приблизиться или взять на руки», – заключил Бурмистров.