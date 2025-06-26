Аномально низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

В Москве в четверг зафиксировано аномально низкое атмосферное давление, которое даже называют «барической ямой, сообщает «МИР 24.

Столбики барометров показали 734 миллиметра ртутного столба. Меньше в этот день было только в 1993 году. Тогда зафиксировали рекорд. Это настоящее испытание для метеозависимых. Может наблюдаться повышенная усталость и одышка. Медики рекомендуют в такие периоды избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок.

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в выходные. По словам специалиста прогностического центра «Метео Александра Ильина, пятница, суббота и по большей части воскресенье продержатся в городе без осадков. При этом в самом конце недели вероятность дождя повысится.