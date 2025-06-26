«Фестиваль Индии в Москве» пройдёт 5—13 июля

«Фестиваль Индии в Москве» состоится 5—13 июля на Манежной площади, одной из центральных локаций проекта «Лето в Москве».

Как сообщает сайт kp.ru, об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль организует московское правительство совместно с посольством Индии.

«В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов», — отметила Сергунина.

Также будет открыта выставка предметов искусства ряда регионов Индии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «День молодёжи 2025» пройдёт в 45 подмосковных городах.