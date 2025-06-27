Дворец бильярда появится в районе Хорошево-Мневники

Дворец бильярда появится в районе Хорошёво-Мнёвники в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает сайт мэра и правительства Москвы.

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Для строительства данного объекта, площадь которого составит 9,8 тысячи квадратных метров, город выделил 2,37 гектара земли на улице Нижние Мнёвники, расположенной рядом со станцией "Терехово" Большой кольцевой линии метро.

Соловьева уточнила, что договор аренды земельного участка будет подписан на три года. Сейчас разрабатывается проект межевания территории.

Во дворце будет более 100 столов: до 55 – для русского бильярда, 16 – для игры в пул, 26 – для снукера и 16 – для китайской восьмерки. По предварительным подсчетам, данный объект сможет посетить до 110 человек.

Дворец бильярда войдет в состав спортивного кластера, который появится на территории Мнёвниковской пойме. В настоящее время там реализуется четыре спортивных масштабных инвестпроекта. На данном участке будут построены ледовые площадки, футбольные поля, теннисный центр и иные объекты общей площадью более 150 тысяч квадратных метров.

Например, для Российского футбольного союза (РФС) был предоставлен участок площадью более 6 гектаров. Там возведут Центр подготовки сборной России по футболу, где обустроят 4 тренировочных поля, а также здания для временного размещения спортсменов, работы штаба сборной и научно-медицинского диагностического блока.