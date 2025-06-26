В Москве пройдет фестиваль индийской культуры

Фестиваль Индии в Москве, на котором можно будет узнать о культуре и традициях этого государства, пройдет с 5 по 13 июля на Манежной площади в столице. Об этом сообщила пресс-служба Мостуризма.

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"В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что организатор мероприятия - правительство Москвы совместно с посольством Индии в российской столице. Площадка будет украшена сотнями экзотических растений, на ней разместят шале с национальными угощениями и сувенирами. Иностранные мастера организуют творческие занятия, например, участники смогут попробовать сыграть на парном барабане табла, познакомиться с движениями танцев катхак и кучипуди, освоить основы разговорной речи на хинди. Кроме того, на Манежной площади откроется выставка предметов искусства нескольких регионов Индии.

"Индия занимает второе место по турпотоку в российскую столицу среди стран дальнего зарубежья. Только за первый квартал 2025 года в нашем городе побывали порядка 18 тысяч индийских путешественников - в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - добавила Сергунина.

Подчеркивается, что Москва сотрудничает с Индией по всем ключевым направлениям - от торговли и креативных индустрий до туризма. Манежная площадь - одна из центральных локаций проекта "Лето в Москве", который объединяет свыше 400 площадок по всему городу.