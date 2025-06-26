Столичные компании наращивают производство изделий из бумаги

За первые четыре месяца текущего года в Москве производство бумажных изделий увеличилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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«В Москве свыше 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другую продукцию, востребованную во многих отраслях промышленности. При поддержке города предприятия регулярно увеличивают объемы производства и отгрузки, а также расширяют товарный ассортимент. В январе — апреле 2025 года компании увеличили выпуск бумажных изделий на 10 процентов год к году, отгрузка увеличилась на 2,2 процента и составила более 17 миллиардов рублей», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.

Например, один из ведущих российских производителей упаковочной продукции — ПАО «Ламбумиз» — ежегодно изготавливает свыше 600 миллионов единиц товаров. В ассортименте картонная и гибкая упаковка, ламинированный картон разной плотности и форматов и одноразовая посуда из белого и крафт-картона. Недавно предприятие начало осваивать выпуск асептической упаковки с длительным сроком хранения для молочной продукции и соков.

В этом году компания получила статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Теперь налог на недвижимое имущество для нее составляет 50 процентов от исчисленного, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

По словам председателя совета директоров компании Сергея Ботвина, предоставленные налоговые льготы — это не просто экономическая выгода для предприятия, но и мощный стимул для дальнейшего развития и модернизации производства, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности на российском и международном рынках. Статус промышленного комплекса — это также и большая ответственность. Компания продолжит вносить значительный вклад в экономику Москвы, развивая инновационные технологии в упаковочной индустрии и создавая качественную продукцию для потребителей.

Другая столичная компания — ISBC — производит RFID-продукцию для различных отраслей промышленности и экономики. Так, выпущенные на предприятии бумажные смарт-карты широко применяются в области транспорта. Кроме того, они используются для создания подарочных карт, билетов и визитных карточек с NFC.

Для развития производственного потенциала в Москве создан комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.

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