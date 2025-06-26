С начала года от москвичей поступило 12 тысяч заявок на согласование перепланировки квартир

Около 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте Мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность: с начала года поступило около 12 тысяч заявок», — отметил Петр Бирюков.

За согласованием планируемых работ москвичи стали обращаться на 15 процентов чаще — таких заявлений поступило почти 5,7 тысячи. Около 2,5 тысячи раз москвичи обратились для оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и 2,3 тысячи — чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.

Около 1,4 тысячи горожан подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке — по эскизу. По словам Петра Бирюкова, москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление.

Для удобства жителей столицы процесс предоставления услуги совершенствуется. Так, в апреле этого года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней.

Организовано взаимодействие между Государственной жилищной инспекцией города Москвы (Мосжилинспекция) и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Благодаря этому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.

Недавно на портале mos.ru заработал новый сервис «Навигатор по переустройству и перепланировке помещения в многоквартирном доме». Он помогает тем, кто планирует изменить в квартире конфигурацию стен, перегородок, дверных и оконных проемов, перенести или заменить инженерные коммуникации. Сервис будет полезен и уже сделавшим перепланировку горожанам. С помощью прохождения короткого опроса навигатор помогает определить, за какой государственной услугой, связанной с переустройством и перепланировкой, нужно обратиться на портал mos.ru.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».