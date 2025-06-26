Скамейки с мозаикой появятся на Страстном бульваре в рамках «Лета в Москве»

В рамках проекта «Лето в Москве» на Страстном бульваре появятся скамейки, украшенные авторской мозаикой. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Серия мозаичных скамеек с зеркальными словами-посланиями появится на Страстном бульваре в рамках проекта «Лето в Москве». Художник Евгений Макеев создал концепцию, в которой на каждый объект наносится отдельное вдохновляющее слово, а вместе они складываются в единый светлый призыв и пожелание любимой столице: «Свети всегда Москва», – говорится в сообщении.

Как уточняется, художник в течение месяца будет собирать все необходимые элементы. В результате необычные скамейки станут красивой фотозоной для москвичей и туристов.

«Для меня большая радость быть частью проекта «Лето в Москве». Это редкий случай, когда художник может поделиться своим творчеством не на галерейной стене, а в живом движении улиц. Хочется, чтобы эти скамейки стали точками притяжения, местами тишины, где человек может увидеть не только отражение города, но и себя самого», – приводит пресс-служба слова художника Евгения Макеева.

Кроме того, почувствовать себя художником и открыть талант к рисованию могут все желающие – на площадках проекта «Лето в Москве» под открытым небом проходят занятия по живописи для горожан всех возрастов, добавили в пресс-службе.