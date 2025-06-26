В Москве рассказали о мерах поддержки для молодых бизнесменов

В Москве рассказали о мерах по стимулированию предпринимательской среды и помощи молодым владельцам бизнеса.

В городе более четверти индивидуальных предпринимателей и около 17% руководителей компаний — молодые люди в возрасте до 35 лет, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Молодые бизнесмены активно используют меры поддержки, предоставляемые городом, для развития своих предприятий. Одним из ключевых инструментов являются поручительства Московского гарантийного фонда.

С января по май 2025-го молодые предприниматели привлекли под поручительство фонда 1,3 млрд рублей, что на 32% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.

Из этих средств 43% пришлось на долю производственных проектов, 22% — торговли, 12% — строительства, а 23% — других отраслей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина писала, что столицу вновь признали лидером среди всех субъектов России по уровню развития государственно-частного партнёрства.