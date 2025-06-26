Собянин сообщил о пресеченной атаке беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Каких-либо подробностей инцидента не раскрывается.

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Незадолго до этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.