Выставки европейских фотографов представит Мультимедиа Арт Музей на биеннале

Мультимедиа Арт Музей (ММАМ) с 4 июля в рамках XIV Московской международной биеннале представит пять выставочных проектов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента культуры Москвы.

«С 4 июля в Мультимедиа Арт Музее откроется пять выставочных проектов в рамках XIV Московской международной биеннале. Посетители познакомятся с итальянской фотожурналистикой и сюрреализмом. 4 июля в 19:30 в МАММ состоится встреча с Рино Бариллари и куратором экспозиции Ольгой Страда», – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что одним из главных проектов является выставка классики итальянской фотожурналистики Рино Бариллари «Король папарацци». В объектив фотографа попадали звезды первой величины: Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Софи Лорен, Катрин Денев, Вуди Аллен и другие.

В рамках биеннале ММАМ покажет выставку знаменитого французского фотографа и режиссера Жана-Мари Перье, автора культовых снимков The Beatles и The Rolling Stones. Помимо этого, зрители смогут посетить экспозицию современного фотографа Дмитрия Булина «Нам это снится». Также музей продолжит цикл выставок «Детективные истории из жизни музейного хранителя», в котором раскрывает «внутреннюю кухню» музейной работы.

В рамках еще одного проекта, который подготовил музей, будут представлены произведения классика портретной фотографии Валерия Плотникова. Посетители увидят снимки Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, Святослава Рихтера, Олега Янковского, Вячеслава Зайцева и других. Выставка получила название «Герои своего времени».