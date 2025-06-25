Москвичей ждет барическая «ухабина» 26 июня

Москвичей ждет очередная барическая «ухабина» в четверг 26 июня. Об этом предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Затяжная циклоническая депрессия, сопровождаемая дождливой, прохладной и ветреной погодой, продолжит негативно сказываться на чувствительности организма жителей русской равнины. И впереди нас поджидает очередная барическая «ухабина», связанная с циклоном с греческим именем «Зирос», — рассказал синоптик.

В четверг к 4-5 часам утра барометры в Москве покажут давление на уровне 733 миллиметров ртутного столба. Такие низкие показатели давления негативно повлияют на самочувствие людей, чувствительных к погоде, особенно гипотоников, вызывая у них симптомы, такие как мелькание «мушек» перед глазами, одышка, нервозность, апатия и усталость.

По словам специалиста, это значение на 14 единиц ниже нормы. При таком аномальном атмосферном давлении люди могут ощущать себя так, будто находятся на высоте сталинских высоток — около 140 метров.

— Во второй половине четверга показания барометров начнут расти, но даже в выходные, когда распогодится, атмосферное давление не дотянет трех единиц до своей климатической нормы — 747 миллиметров ртутного столба. В последний раз нормальным атмосферное давление было почти две недели назад, — говорится в Telegram-канале синоптика.

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Данные о пониженном давлении подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он также предупредил, что давление в столице 26 июня может приблизиться к рекордно низкому, которое зафиксировали в 1993 году, тогда показатель составил 733 миллиметров ртутного столба.