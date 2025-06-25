В России оценили идею превратить старый московский монорельс в парк

Преобразование старого монорельса в Москве в прогулочный парк является необычным и смелым решением. Об этом RuNewws24.ru рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

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По его словам, это станет важным шагом в сторону экологизации города. Однако он отметил, что в столице также есть противники этой идеи, которые выступили за сохранение монорельса как городской транспортной инфраструктуры.

«Безусловно, есть сторонники сохранения монорельса. Однако, важно понимать, что эффективность этого вида транспорта сегодня оставляет желать лучшего. Мы должны адаптировать нашу инфраструктуру к современным условиям», — подчеркнул Якубович.

Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что в проекте «Активный гражданин» определили будущее монорельса. Большинство голосов (71%) — за создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте. Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом, в память о монорельсе, в парке оставят несколько вагонов, рассказал мэр. Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.