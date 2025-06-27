Открыт прием на регистрацию брака на круизном лайнере по Москве-реке

Столичные загсы приступили к приему заявлений на регистрацию брака, которая будет проводиться на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в Управлении записи актов гражданского состояния столицы.

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— В этом году мы уже получили 36 тысяч заявлений на регистрацию брака летом, при этом прием на летние месяцы еще идет. Сегодня столичные загсы начали прием заявлений на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке, первый пройдет 6 августа, — отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Маршрут круиза пройдет от причала на Фрунзенской набережной до высотки на Котельнической набережной и обратно, а его продолжительность составит два часа. Перед официальной частью церемонии для молодоженов и их близких предусмотрен приветственный фуршет. Сама церемония бракосочетания состоится на открытой палубе, где пара и гости смогут любоваться летними видами Москвы под сопровождение приятной музыки, передает официальный портал мэра Москвы.

Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил, что каждая десятая пара выбирает для свадьбы в столице необычную площадку. За шесть лет существования проекта на выездных площадках поженились более 63 тысяч пар.