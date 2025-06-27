40 километров новых велополос появилось в Москве в 2025 году

Теперь велосипедисты могут комфортно передвигаться по Беговому, Кузьминкам, Зюзину и другим районам столицы.

С начала года в столице появилось 40 километров новой велоинфраструктуры, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По проектам Центра организации дорожного движения в 2025 году уже обустроили более 90 километров велоинфраструктуры, из которых 40 километров — новые велополосы. Совокупная протяженность велоинфраструктуры в Москве превысила 575 километров. Мы продолжаем делать движение в городе комфортнее», — рассказал Максим Ликсутов.

Новые велополосы появились в семи округах Москвы:

— САО — Беговой, Хорошевский;

— СВАО — Останкинский;

— СЗАО — Северное Тушино, Южное Тушино;

— ЦАО — Басманный, Красносельский, Хамовники;

— ЮВАО — Выхино-Жулебино, Кузьминки, Марьино;

— ЮАО — Бирюлево Западное, Даниловский, Зябликово, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное;

— ЮЗАО — Зюзино, Черемушки.

Отдельно выделена новая велодорожка длиной 4,3 километра по обеим сторонам улицы Косыгина в районах Раменки и Гагаринский. Она проходит вдоль Воробьевых гор.

Москвичам также доступен веломаршрут «Зеленое кольцо» протяженностью 129 километров. Он связывает 24 зеленые зоны Москвы, станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, позволяя совмещать поездки по делам с отдыхом в парках и осмотром достопримечательностей. Его направление можно узнать по специальным знакам с логотипом «Зеленого кольца», а также по навигационным стелам.

Например, можно начать путь у станции метро «Профсоюзная», проехать мимо Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, продолжить путь вдоль Москвы-реки через парк «Фили», увидеть Строгинский залив, пересечь Тимирязевский парк, ВДНХ и национальный парк «Лосиный Остров», завершив маршрут в Гольянове.

Работы по развитию велоинфраструктуры продолжаются. Центр организации дорожного движения и далее будет совершенствовать велоинфраструктуру столицы для комфортных и безопасных поездок на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.