Монорельс в Москве завершит работу 28 июня

Московский монорельс завершит работу 28 июня. На его месте в 2027 году планируется открыть парк на высоте, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Москвичи сделали свой выбор: на месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Реконструкция московского монорельса в современный зеленый парк начнется уже с 28 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за идею на портале "Активный гражданин" проголосовало более 71% участников опроса. Новое городское пространство свяжет пять районов, где проживают 300 тыс. человек.

"Часть эстакады - от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна" - демонтируем, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируем в 2027 году", - добавили в департаменте.

Монорельс построили больше 20 лет назад. "За это время он так и не стал полноценно выполнять транспортную функцию. Также плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте", - заключается в публикации.